Excelente projeto de moradia popular em Maringá é barrado pela Câmara de Vereadores

Os projetos do antigo ProZeis, protocolados em 2025 e 2026 e que tramitam na Câmara de Maringá, devem permanecer em análise e dificilmente serão votados ainda neste ano. A sinalização foi dada pelo líder do Governo e vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), vereador Luiz Neto (Agir), que pediu vistas das propostas e defende uma avaliação técnica caso a caso antes de qualquer deliberação.

Paralelamente ao pedido de vistas na CCJ, foi criada uma comissão especial de estudos para analisar os impactos urbanísticos dos projetos. O grupo será presidido pelo vereador Odair Fogueteiro e terá como relator o vereador William Gentil. Segundo Luiz Neto, foi ele quem comunicou oficialmente o Poder Executivo sobre a decisão do Legislativo de aprofundar a discussão antes da votação.

Em entrevista, o vereador destacou que os projetos atualmente em tramitação pertencem ao antigo modelo do ProZeis. Já o novo programa do Executivo, denominado Maringá Sustentável, nasce com uma proposta diferente, estabelecendo critérios mais rigorosos, planejamento urbano e contrapartidas para os bairros que receberem novos empreendimentos.

Apesar de defender o crescimento da cidade, Luiz Neto afirma que desenvolvimento precisa caminhar junto com responsabilidade.

“Sempre fui um defensor da construção civil. É um setor que gera emprego, renda e movimenta a economia de Maringá. Mas já temos áreas destinadas à verticalização previstas no Plano Diretor. Edificar em locais que recebem benefício público só terá apoio da Câmara quando houver resultados concretos para a sociedade.”

Segundo o parlamentar, cada projeto será analisado levando em consideração a capacidade de infraestrutura dos bairros.

Com o pedido de vistas na CCJ e a instalação da comissão de estudos, a tendência é que os projetos permaneçam em análise pelos próximos meses ou anos.