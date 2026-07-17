Jovem fica em estado gravíssimo após bater moto na traseira de carreta

Na manhã desta quinta-feira, 16, um grave acidente foi registrado na Avenida Guaiapó, em Maringá. A colisão envolveu uma carreta e uma motoneta Honda Biz, deixando um jovem de 19 anos em estado gravíssimo.

De acordo com as informações apuradas no local, a carreta realizava uma conversão para entrar em uma empresa de radiadores quando a Honda Biz atingiu violentamente a traseira do veículo. Uma das hipóteses é de que o sol possa ter prejudicado a visibilidade do motociclista.

Com o forte impacto, o jovem sofreu múltiplas fraturas, incluindo fraturas de fêmur nas duas pernas, trauma grave na face e traumatismo craniano. Equipes do Siate e a equipe médica do Samu prestaram os primeiros socorros no local.

Após ser estabilizado, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Santa Casa de Maringá, onde permanece internado em estado gravíssimo. O site apurou que Matheus Gabriel Vicentini Fávaro precisou ser intubado assim que deu entrada no hospital.

O mesmo motociclista já havia sofrido um grave acidente de moto há cerca de três meses, na rodovia PR-317, em Maringá. Na ocasião, ele também foi socorrido com ferimentos graves e estava em processo de recuperação quando voltou a se envolver em outro grave acidente nesta quinta-feira.(inf André Almenara)