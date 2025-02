Mulher sofre acidente grave após freio de bicicleta falhar

O acidente aconteceu na tarde do último domingo, 2, na Rua Titanita, no Jardim Monte Rei, em Maringá. Kelly Cristina Brito, de 38 anos, estava de bicicleta quando sofreu uma queda. A ciclista trafegava por uma via acentuada quando não conseguiu frear .

O corpo da mulher bateu com muita violência contra o tanque de combustível de uma carreta que estava estacionada, passou entre a carroceria e a cabine, e depois foi arremessada contra um alambrado. O impacto foi tão forte que o corpo da vítima chegou a arrebentar a cerca de proteção.

A mulher foi resgatada já dentro de uma mata fechada. Deslocaram até o local equipes do Siate e médica do Samu. A vítima apresentou uma fratura grave na perna e trauma de tórax. Kelly Cristina foi encaminhada ao Hospital Santa Casa de Maringá. (inf André Almenara)