Mulher é resgatada após sofrer acidente na área central de Maringá

Foto de redação redação09/08/2025
acidente centro Mulher é resgatada após sofrer acidente na área central de Maringá

O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira, 8, no cruzamento da Avenida XV de Novembro com Rua Piratininga, no centro de Maringá. Uma mulher que conduzia um Jeep Renegade invadiu a preferencial de um automóvel Mini Cooper.

Pelas informações colhidas no local, a condutora do Jeep seguia pela XV de Novembro quando teria passado no semáforo vermelho. A colisão foi tão forte que o Jeep capotou. A mulher ficou impossibilitada de sair do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu rapidamente chegaram ao local e montaram uma estrutura de resgate para retirar a condutora do veículo. A vítima foi levada até a ambulância para ser avaliada pelo médico intervencionista do Samu. A motorista não sofreu ferimentos.

Já o condutor do Mini Cooper recusou atendimento. A Polícia Militar de Maringá ao ser acionada lavrou um boletim de acidente de trânsito. Câmeras de segurança gravaram o momento do acidente. A imagem comprova que o Jeep avançou o semáforo. (inf André Almenara)

