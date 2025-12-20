Mulher é morta a tiros em Maringá, ex-namorado Guarda Civil é o principal suspeito

Jessica Daiane Cabral de Oliveira, de 30 anos, foi morta a tiros na madrugada deste sábado (20) na Avenida Francisco Sebrian Madrid, no Conjunto Madrid, em Maringá. Segundo a Polícia Militar, o ex-namorado da vítima, Gerson Rafael Geidelis, é o principal suspeito.

De acordo com o boletim policial, o homem teria chegado à residência em um veículo Parati branco, derrubado o portão e invadido o imóvel armado. Ele teria efetuado disparos contra Jessica, que não resistiu e morreu no local.

No momento do crime estavam na casa a filha da vítima, de 7 anos, e um rapaz que relatou ter conhecido Jessica recentemente pelas redes sociais. Ele contou ter ido ao local após receber mensagens em que ela demonstrava estar emocionalmente abalada. Segundo o depoimento, o jovem estava no banheiro quando ouviu os disparos e, ao sair, encontrou Jessica caída.

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal foram acionadas. A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. A criança foi retirada da residência por um vizinho até a chegada das autoridades.

Ainda conforme a PM, o suspeito seria agente da Guarda Civil Municipal de Maringá. Testemunhas afirmaram que a vítima teria recebido ameaças horas antes, embora não haja registro formal dessas denúncias. O caso segue sob investigação pela Polícia Civil. (inf Plantão Maringá)