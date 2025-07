Mulher com bebê de 9 meses fica ferida ao ser atropelada

O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 4, na Avenida Morangueira, em Maringá. Uma mulher foi socorrida pelo Samu após ser atropelada por um ônibus de transporte coletivo que seguia pelo corredor destinado especificamente para o tráfego de ônibus.

Geisiane Fernandes da Cruz, 36 anos, estava empurrando um carrinho com seu filho de apenas 9 meses de vida quando tentou atravessar fora da faixa de pedestre. A mulher não percebeu que o coletivo estava trafegando pelo corredor.

O motorista disse que não conseguiu evitar o choque. A carroceria do coletivo atingiu Geisiane. Diversas pessoas que passavam pelo local acudiram a mulher até a chegada do socorro. A médica do Samu constatou um trauma de crânio. A mulher foi encaminhada ao HU.

Já o bebê foi amparado por uma mulher que aguardou a chegada do pai da criança. O marido da mulher relatou que Geisiane estava levando o filho para a escolinha quando o acidente aconteceu. A Polícia Militar lavrou um boletim de acidente de trânsito. (inf André Almenara)