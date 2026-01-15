MPF-PR abre apuração sobre denúncias de desvios na Sanepar para pagar campanha eleitoral

O escândalo envolvendo a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), após a divulgação de uma série de áudios revelando um suposto esquema de “rachadinhas” dentro da empresa pública, ganhou um novo desdobramento no início desta semana. O Ministério Público Federal no Paraná (MPF-PR), através da Procuradoria Regional Eleitoral no Paraná (PRE), abriu uma apuração para investigar o teor dos áudios, que ganharam repercussão nacional. A apuração da PRE, do MPF, é uma resposta às diversas denúncias, que fazem menção ao caso, protocoladas no órgão.

O conteúdo, que circulou amplamente em plataformas digitais e em sites de notícias, aponta para possíveis desvios de recursos da Sanepar com o objetivo de cobrir um rombo de cerca de R$ 4 milhões na campanha do governador Ratinho Jr. durante as eleições de 2022.

“Esse caso precisa ser investigado. As autoridades competentes acionadas devem uma resposta à toda sociedade paranaense”, avalia o deputado Arilson, líder da Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e que também preside o PT-PR.

ÓRGÃOS DE CONTROLE – Os deputados Arilson Chiorato e Requião Filho (PDT) acompanham as denúncias do possível esquema de caixa dois e, inclusive, também protocolaram representações formais em vários órgãos de controles, como o próprio MPF, Polícia Federal (PF), Ministério Público do Paraná (MP-PR), Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Além dessas instituições, os parlamentares enviaram pedido de informações à Casa Civil, com base na Lei de Acesso à Informação (LAI). No documento, os parlamentares pedem dados sobre contratos, nomeações, exonerações e providências adotadas pelo governo estadual diante das denúncias envolvendo a Sanepar.