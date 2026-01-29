Motorista morre ao ser ejetado de veículo no centro de Sarandi

Um homem de 28 anos morreu na noite de quarta-feira, 28, ao ser ejetado do veículo que dirigia no centro de Sarandi. Imagens de uma câmera de segurança mostram o exato momento em que Maycon Bruno Rosa da Silva se chocou com a traseira de uma caminhonete que estava regularmente estacionada na avenida João Marangoni.

As imagens mostram a avenida completamente vazia; a Land Rover que por causas a serem apuradas, perde a direção, se choca com a traseira da caminhonete e capota várias vezes. As imagens mostram também o momento em que o corpo do motorista é lançado do carro e cai na calçada.

De acordo com o Tenente Allan Arai Martens do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá será a perícia a indicar se o motorista usava ou não o cinto de segurança.

“Pela gravação dá para perceber que como ele foi ejetado, possivelmente não estava utilizando o cinto. Aproveito para reforçar o conceito que o cinto de segurança salva vidas. Em várias ocorrências de capotamento que atendemos, a maioria das vítimas que são socorridas com vida e salvas, estão usando o cinto de segurança de forma correta. Por isso sempre que for trafegar tanto na estrada quanto no ambiente urbano, é importante usar o cinto, porque ele salva vidas”, explica o Tenente. (inf O Fato Mga)