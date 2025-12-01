Motorista mata mulher no trânsito e em seguida furta veículo para fugir do local

O acidente aconteceu no final da noite de sábado, 29, na rodovia BR-376, nas proximidades do Jardins de Monet, em Maringá. Mãe e filha que ocupavam uma moto Yamaha Factor foram atingidas na traseira por um automóvel Renault Kwid.

Kelly Ferreira dos Reis, de 37 anos, retornava de um evento com a filha quando foram atropeladas pelo automóvel. Mãe e filha seguiam sentido Maringá quando o condutor do Renault colidiu contra a moto. Apesar dos esforços dos socorristas e de policiais militares, Kelly dos Reis morreu.

A filha da motociclista de apenas 11 anos sofreu fratura de fêmur, trauma de abdômen e uma grave lesão em região da pelve. Durante o atendimento, a filha perguntava aos socorristas como estava a mãe. A adolescente foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Bom Samaritano.

Logo após provocar o acidente, o motorista abandonou seu carro e furtou uma VW Saveiro de um casal de Iguatemi que tinha parado na beira da pista para prestar socorro. O proprietário da Saveiro relatou que a esposa só deu tempo de desembarcar do veículo antes da fuga do motorista.

Equipes da Polícia Militar realizaram diligências mas não conseguiram localizar o motorista. Kelly dos Reis e a filha moravam na cidade de Sarandi. Kelly trabalhava na Águas de Sarandi. Ela também participava do Clube de Motociclistas Lokas MC. (inf André Almenara)