Motorista fica ferido após van bater contra mureta e tombar na BR-376

Um morador de Mandaguaçu, de 60 anos, ficou ferido em um grave acidente registrado por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira, 9, na rodovia BR-376, no trecho que passa pelo município. Ele conduzia sozinho uma van quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra uma mureta de concreto que divide as pistas.

Com a força do impacto, o veículo destruiu a mureta central, invadiu a pista contrária e tombou. Apesar da gravidade, o condutor teve contusão no tórax e foi socorrido por uma equipe do SAMU de Mandaguaçu, sendo encaminhado consciente ao Hospital Memorial de Maringá.

Logo após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou o desvio do trânsito sentido Mandaguaçu – Nova Esperança pela Perimetral Ângelo Saes, a fim de garantir segurança e evitar novos acidentes. O local foi sinalizado, e o tráfego permaneceu interditado até que o veículo fosse removido e a pista totalmente limpa.

O trânsito foi liberado por volta das 08h15, após o encerramento dos trabalhos no local. (inf Mandaguaçu Urgente)