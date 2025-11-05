Motorista é condenado a 27 anos e 6 meses de prisão

O crime foi cometido depois que Rodrigo Pires (também conhecido como Vermeio e Parça 10) ter sido agredido pelos seguranças dentro do bar. Ele foi para casa e retornou uma hora e meia depois, armado de um revólver calibre .38, e acertou dois tiros em Edineia e, imediatamente depois, um disparo em Vanderlei.

Os crimes ocorreram em 23 de março de 2024, numa loja de conveniências, no bairro Conradinho, em Guarapuava.

Entenda a condenação de Rodrigo Neumann a 27 anos e 6 meses de prisão em Guarapuava; o que foi levado em conta

Julgado pelo Tribunal do Júri, ele foi considerado culpado por matar um casal de seguranças, com o juiz destacando frieza e premeditação na execução do crime, o juiz Márcio Trindade Dantas leu, na noite desta terça-feira (4), a sentença que condenou Rodrigo Neumann Pires a 27 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. A decisão foi proferida após o julgamento do Tribunal do Júri no Fórum de Guarapuava.

Durante a leitura, o magistrado explicou que o réu foi condenado pela prática de dois homicídios privilegiados e qualificados pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas — o casal Ednéia Capote de Oliveira Gonçalves e Vanderlei Antônio de Lima.

Segundo a sentença, o Conselho de Sentença reconheceu que Rodrigo agiu com plena consciência da gravidade de sua conduta. O juiz destacou que o acusado se deslocou até a própria residência para buscar uma arma e retornou ao local do crime com a intenção de se vingar, demonstrando frieza, premeditação e desprezo pela vida humana. Por isso, a culpabilidade foi considerada acima da média.

Na dosimetria da pena, o magistrado fixou inicialmente 16 anos e 6 meses de reclusão para cada homicídio, considerando o agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, que foram compensadas entre si. Em seguida, aplicou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, parágrafo 1º, do Código Penal, reduzindo dois anos e nove meses de cada crime. Com o cúmulo material das penas, a soma resultou em 27 anos e 6 meses de prisão.

O juiz ainda determinou o pagamento de R$ 50 mil por vítima como valor mínimo de reparação de danos. A execução da pena será imediata, em regime fechado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF). (inf RSN)