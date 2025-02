Motorista de carreta provoca acidente gravíssimo na rodovia de Sarandi

O acidente aconteceu na tarde deste sábado, 15, na rodovia BR-376, em Sarandi. Uma carreta Scania que seguia pela Colombo sentido Marialva colidiu na traseira de um caminhão baú. Com o impacto, o caminhão bateu com a cabine na carroceria de um outro caminhão.



Um terceiro caminhão e uma caminhonete GM S10 também foram atingidos. O motorista do caminhão baú conseguiu sair ileso do veículo. Já o passageiro ficou preso entre as ferragens. Dezenas de socorristas do Corpo de Bombeiros e Samu rapidamente deslocaram para o local.

Foi necessário a utilização do desencarcerador para cortar a lataria. Durante o resgate, a vítima gritava muito de dor. Enfermeiros do Samu aplicaram medicação no passageiro para aliviar a dor. Depois de alguns minutos, Fernando de Souza, de 44 anos, foi retirado.

A vítima sofreu fratura de fêmur em uma das pernas. O paciente foi avaliado pelo médico do Samu e encaminhado ao Hospital Universitário. O motorista da carreta que provocou o acidente nada sofreu. A PRF também foi acionada.

Testemunhas contaram que havia uma fila de veículos por conta das obras do viaduto de Sarandi. Apenas uma pista estava aberta. A Polícia Rodoviária Federal fará os levantamentos para apurar as circunstâncias do acidente. (inf André Almenara)