Acidente

Motorista de ambulância invade preferencial e causa acidente em Maringá

Foto de redação redação17/11/2025
ambulancia acidente Motorista de ambulância invade preferencial e causa acidente em Maringá

O acidente aconteceu na tarde de sábado, 15, no cruzamento das Ruas Princesa Isabel com José do Patrocínio, na Zona 4, em Maringá. Uma equipe do Samu da cidade de Goioerê se envolveu em uma batida com um automóvel Jeep Compass.

acidente com ambulancia Motorista de ambulância invade preferencial e causa acidente em Maringá

Após a colisão, a ambulância do Samu tombou. O condutor e socorrista, uma enfermeira e o médico intervencionista recusaram atendimento. Já no automóvel havia uma gestante que precisou ser avaliada e socorrida por uma equipe do Samu de Maringá.

O médico maringaense que estava na ambulância relatou que sua equipe veio trazer um paciente até um dos hospitais da cidade. No retorno, o condutor invadiu a preferencial provocando a colisão. A Polícia Militar ao ser informada do acidente registrou um boletim de acidente de trânsito. (inf André Almenara)

Foto de redação redação17/11/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Médico oftalmologista morre carbonizado após acidente de carro

Médico oftalmologista morre carbonizado após acidente de carro

15/11/2025
Foto de Casal sofre acidente grave de moto

Casal sofre acidente grave de moto

03/11/2025
Foto de Homem de 46 anos morre ao ser atropelado por carro na rodovia de Marialva

Homem de 46 anos morre ao ser atropelado por carro na rodovia de Marialva

27/10/2025
Foto de Morador de Sarandi morre de acidente durante a madrugada na BR-376

Morador de Sarandi morre de acidente durante a madrugada na BR-376

23/10/2025
© Copyright 2025, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo