Motorista de ambulância invade preferencial e causa acidente em Maringá

O acidente aconteceu na tarde de sábado, 15, no cruzamento das Ruas Princesa Isabel com José do Patrocínio, na Zona 4, em Maringá. Uma equipe do Samu da cidade de Goioerê se envolveu em uma batida com um automóvel Jeep Compass.

Após a colisão, a ambulância do Samu tombou. O condutor e socorrista, uma enfermeira e o médico intervencionista recusaram atendimento. Já no automóvel havia uma gestante que precisou ser avaliada e socorrida por uma equipe do Samu de Maringá.

O médico maringaense que estava na ambulância relatou que sua equipe veio trazer um paciente até um dos hospitais da cidade. No retorno, o condutor invadiu a preferencial provocando a colisão. A Polícia Militar ao ser informada do acidente registrou um boletim de acidente de trânsito. (inf André Almenara)