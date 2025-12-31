Acidente

Motorista com veículo na contramão mata mulher na rodovia de Marialva

Foto de redação redação31/12/2025
acidente rodovia marialva 1 Motorista com veículo na contramão mata mulher na rodovia de Marialva

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta terça-feira, 30, no contorno de Marialva, na PR-897, e resultou na morte de uma mulher. De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um Ford Edge trafegava pela rodovia na contramão, no sentido Maringá, quando colidiu frontalmente com uma Chevrolet Montana.

acidente marialva 1 Motorista com veículo na contramão mata mulher na rodovia de Marialva
Na Montana estava um casal. A passageira não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O motorista do veículo foi socorrido por equipes de resgate em estado grave e encaminhado a uma unidade hospitalar.

O condutor do Ford Edge, apontado como responsável pela colisão, também ficou ferido e recebeu atendimento médico. Segundo informações preliminares, ele teria se envolvido em outros acidentes momentos antes, igualmente trafegando na contramão. Uma câmera de monitoramento registrou o veículo circulando de forma irregular pela rodovia.

As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. O trecho ficou totalmente interditado durante o atendimento da ocorrência. (inf Plantão Maringá/foto André Almenara)

