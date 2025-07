Motorista avança semáforo vermelho e causa capotamento na Colombo

O acidente aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 7, no cruzamento da Avenida Colombo com a Rua Vereador Arlindo Planas, em Maringá. Um condutor de um VW Gol que seguia pela Colombo sentido Shopping Catuaí avançou o semáforo vermelho e atingiu um Fiat Uno Mille que cruzava a pista.

Com o impacto, o Uno acabou tombando. O motorista do Fiat, de 59 anos, precisou ser socorrido por uma equipe médica do Samu. Agentes da Guarda Civil Municipal que passavam pelo local também prestaram os atendimentos. Outros ocupantes do Fiat Uno recusaram atendimento e o motorista do Gol também. (inf André Almenara)