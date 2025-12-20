Motor Classic lança nova marca, confirma datas para 2026 e projeta Maringá no cenário dos grandes eventos automotivos

O Motor Classic apresentou oficialmente, na noite de quarta-feira (17), no MPB Rock Bar, sua nova marca, o reposicionamento estratégico e as datas da edição 2026, que será realizada nos dias 10, 11 e 12 de abril, em Maringá. O evento de lançamento reuniu autoridades, empresários, parceiros estratégicos e imprensa, marcando uma nova fase do maior evento automotivo do Paraná.

Criado como um encontro voltado aos apaixonados pelo universo dos carros, o Motor Classic chega à sua 4ª edição em 2026 com números expressivos: nas últimas edições, o evento reuniu cerca de 30 mil visitantes, consolidando-se como um evento de grande porte e relevância regional. A nova fase mira ampliar ainda mais esse alcance e posicionar o Motor Classic no radar dos grandes eventos automotivos do país.

À frente desse novo momento está o empresário Osler Colombari, fundador do MPB Rock Bar, que completa 25 anos de história em Maringá. Sob sua liderança, o Motor Classic passa a operar com uma estrutura mais profissional, planejamento estratégico e foco na experiência do público. “Esse lançamento foi pensado para mostrar aos parceiros, às autoridades e à imprensa que o Motor Classic entra em uma nova fase, com organização, identidade e visão clara de crescimento”, afirmou.

O impacto do evento para a economia local foi destacado pelo secretário municipal de Aceleração Econômica e Turismo, Annibal Bianchini. “Eventos como o Motor Classic movimentam a economia, atraem pessoas de fora e estimulam o consumo em setores como hotelaria, gastronomia e entretenimento. Isso é estratégico para Maringá, especialmente no novo cenário da reforma tributária, em que precisamos atrair visitantes para consumir na cidade”, ressaltou.

Para o vereador Sidnei Telles, vice-presidente da Câmara Municipal de Maringá, o evento assume um importante papel dentro de um movimento mais amplo de crescimento do setor. “Estou muito impressionado com o crescimento que Maringá está tendo na área de eventos. Isso atrai um turismo diferente, movimenta pessoas, empresas e gera envolvimento. Inclusive, eu já conversei com a Secretaria de Estado do Turismo, que se colocou à disposição para participar. Acredito que Maringá entra, a partir de agora, em um novo estágio no turismo de eventos”, afirmou.

O presidente do Visite Maringá, Michael Tamura, destacou que Maringá precisa de eventos com esse perfil para se consolidar como destino turístico. Segundo ele, o Motor Classic contribui diretamente para fortalecer o trade turístico e ajudar a colocar o município no mapa dos grandes eventos, atraindo visitantes, investimentos e novas oportunidades.

O novo posicionamento também foi bem recebido pelos parceiros comerciais. Representando o Grupo Ciabel, distribuidor da Heineken em toda a região, o gerente de vendas Anderson Fonseca destacou a evolução do evento. “Tudo que o Osler coloca a mão já chama atenção. O rebranding deixou o Motor Classic mais estratégico e profissional, com um público formador de opinião. Temos certeza de que será um grande evento — e o público pode esperar Heineken”, afirmou.

Entre os parceiros confirmados está o churrasqueiro Victor Corona, nome de destaque no cenário nacional e sócio de Maurício Shogun Rua, ex-lutador e uma das maiores figuras da história do MMA brasileiro, no projeto UFChef. Shogun também esteve presente no lançamento, reforçando a conexão do Motor Classic com grandes nomes do esporte e do entretenimento. Para Corona, o Motor Classic tem todas as condições de ganhar projeção nacional. “O evento já nasceu forte e agora ganha um projeto ainda mais robusto. A ideia é integrar experiências, inclusive na gastronomia, com zonas temáticas que dialogam com os diferentes universos dos carros. A aposta é alta: queremos colocar o Motor Classic entre os grandes eventos automotivos do Brasil”, disse.

A nova identidade visual e o conceito do evento foram desenvolvidos pela DZ9 Design, representada por Maíra Oliveira e Ricardo Sanches. Segundo Maíra, a proposta é transformar o Motor Classic em uma experiência completa. “A nova marca foi pensada para criar reconhecimento e uma atmosfera própria para o evento. Vamos muito além da exposição de carros: teremos ativações de marca, shows, uma praça de alimentação ampliada e diferentes universos convivendo, como carros clássicos, supercarros, customizados e motos”, explicou.

Com nova marca, nova organização e uma proposta mais ampla, o Motor Classic projeta 2026 como um marco em sua trajetória, reforçando seu papel como o maior evento automotivo do Paraná e mirando, a partir de Maringá, o reconhecimento no cenário nacional.