Motociclista morre em acidente na rodovia entre Floresta e Itambé

acidente pr 317 Motociclista morre em acidente na rodovia entre Floresta e Itambé

O acidente aconteceu no final da tarde de domingo, 19, na rodovia PR-546, entre a cidade de Floresta e Itambé. O motociclista Marcelo Ribeiro da Silva Espindola, 35 anos, morreu na hora após se envolver em uma batida com um suposto caminhão que fugiu do local.

A colisão entre os dois veículos causou múltiplas fraturas no motociclista que não resistiu. Motoristas que passavam pelo local acionaram o socorro. Uma equipe do Aeromédico do Samu pousou no local. O médico intervencionista atestou o óbito e acionou os demais órgãos competentes.

O condutor do caminhão que teria envolvimento no acidente não foi localizado pelos socorristas e nem pela Polícia Rodoviária Estadual que atendeu o local de óbito. Marcelo Ribeiro retornava da cidade de Bom Sucesso onde sua família reside. O motociclista era morador de Floresta. (inf André Almenara)

