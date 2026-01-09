Acidente

Motociclista é intubado após sofrer acidente gravíssimo

O acidente aconteceu no final da tarde de quinta-feira, 8, na Avenida Kakogawa, no Jardim Diamante, em Maringá. João Paulo Nascimento da Silva, de 35 anos, pilotava uma moto XRE quando bateu com muita violência na parte dianteira de um automóvel VW Voyage.

O motociclista ficou inconsciente. Equipes do Samu ao chegarem no local já iniciaram o procedimento de intubação na vítima. O médico intervencionista ao avaliar a situação do rapaz constatou um trauma de crânio muito grave, sangramento pelo ouvido e uma fratura de tornozelo.

Após ser estabilizado, o motociclista foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Universitário. A condutora do carro teria cruzado a preferencial da moto ao realizar uma conversão proibida. A motorista estava chegando na empresa para buscar a filha quando a colisão aconteceu. (inf André Almenara)

