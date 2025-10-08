Motociclista de 60 anos sofre acidente pela segunda vez em um intervalo de 2 meses

O acidente aconteceu por volta de 6h30 da manhã desta terça-feira, 7, no cruzamento da Avenida Tuiuti com Rua La Paz, em Maringá. Um homem pilotando uma CG Titan passou no semáforo vermelho e colidiu com muita violência na lateral um Renault Duster.

A batida entre os dois veículos deixou o senhor José Mendes, 60 anos, ferido. Equipes do Samu deslocaram ao local. Durante atendimento, uma pessoa da família contou que o motociclista passou por uma cirurgia na perna após ter sofrido um acidente grave há cerca de 2 meses. (inf André Almenara)