Morre Vidal Balielo

Ex-apresentador do Jornal das Sete (TV Cultura/Globo) faleceu hoje, aos 80 anos de idade

Faleceu hoje Vidal Balielo, um dos mais conhecidos nomes da comunicação maringaense. Foi produtor da TV Cultura (Rede Paranaense/Globo), onde nos anos 1980 apresentava o Jornal das Sete, de grande audiência.

O velório acontecerá amanhã a partir das 8h na sala nobre 2 da Capela do Prever do Cemitério Parque. Balielo, também conhecido por atuar em comerciais de televisão e por ser um excelente cantor, tinha 80 anos de idade, completados no último dia 8. A cerimônia de despedida será às 17h, no Crematório Angelus. (inf Angelo Rigon)

