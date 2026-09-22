Acidente

Morre Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos após acidente aéreo

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirmou que achou a aeronave após dois dias de buscas.

Foto de redação redação22/09/2026
rick Morre Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos após acidente aéreo

O cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, teve a morte confirmada nesta terça-feira (21). O artista de 59 anos estava entre os ocupantes de um helicóptero que desapareceu em Santa Catarina. Ele deixa a esposa, Geralda Helena, e seis filhos.
A aeronave partiu da Costa Esmeralda, em Porto Belo, com destino a São Joaquim, na serra catarinense. O empresário Bruno Avelar também estava entre os ocupantes.

Segundo os bombeiros, foram encontradas cinco pessoas sem vida. As buscas começaram na tarde de ontem, 21 de setembro, e seguiram até aproximadamente o meio dia desta terça.
A operação mobilizou aproximadamente 40 bombeiros e mais de 10 viaturas, além de cães e drones com capacidade de identificação térmica.
A aeronave é um Bell 430 de matrícula PP-MGR, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB). As buscas foram concentradas em dois pontos: uma área inicialmente apontada como possível local da queda e a região onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.

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10 de junho Rick esteve em Maringá em show com Renner no Clube Olimpico em comemoração ao Dia dos Namorados

Quem é Rick Sollo
Geraldo Antônio de Carvalho nasceu em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no interior de Tocantins. É filho de Vitor Antônio e Aldenora Cirilo de Carvalho.
Por influência do pai, adquiriu gosto pela música ainda na infância. Com 10 anos, formou a dupla Sereno & Serenata com a irmã Dalva.

Posteriormente, buscou novas parcerias. Ao lado de Ray, adotou o nome artístico pelo qual ficou conhecido: Rick. A dupla durou até 1986, quando o artista se vinculou a Renner Reis para formar a Rick & Renner.

Eles estouraram em 1998, depois do sucesso com a música “Ela é demais”.

Rick decidiu seguir carreira solo em 2011. À época, assinou com a Talismã Music, que pertence ao cantor Leonardo. Um ano depois a dupla retornou. Separaram-se novamente em 2015. A parceria foi retomada em 2018.
Além de cantor, Rick é compositor e produtor musical. Escreveu músicas e colaborou com grandes artistas sertanejos, como Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Gino & Geno e Zezé Di Camargo & Luciano.

Quem é Bruno Avelar
O empresário Bruno Avelar está entre os ocupantes do helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira (21) em Santa Catarina. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que realiza buscas pela aeronave na região da Serra catarinense. O cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, também estava no helicóptero.

Avelar é empreendedor, escritor e palestrante e concentra sua atuação profissional na área de networking. Em seu site oficial, ele se apresenta como especialista em networking estratégico e afirma ter construído e liderado negócios no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.

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