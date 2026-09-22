Nova pesquisa para o Governo do Estado

Novo levantamento do Grupo RIC/IRG Pesquisas, divulgado hoje, mostra como está a disputa pelo Governo do Paraná e mede o impacto dos candidatos ao lado dos vices na corrida eleitora, em reportagem de Rafaela Moron. Confira os números:

Sergio Moro (PL) e Edson Vasconcelos (PL) aparecem com 39,7% das intenções de voto. Na sequência, Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB) registram 27,8%. Já Requião Filho (PDT) e Michele Caputo (Solidariedade) têm 21,3%. Além disso, 4,7% afirmaram votar em nenhum, branco ou nulo, enquanto 4,6% dos entrevistados não sabem ou não responderam. Entre as demais chapas, Luiz França (Missão) e João Adolfo (Missão) somam 1,2%. Em seguida, Tayná Miessa e William Araki (UP) aparecem com 0,4%. Por fim, Samuel de Mattos e Helena Figueiredo (PSTU) têm 0,3%. Os demais candidatos não pontuaram.

A sondagem Grupo RIC/IRG Pesquisas ouviu 1.200 pessoas entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de 2,83 pontos para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa esta registrada junto a Justiça Eleitoral sob o número PR-01172/2026. (confira aqui)