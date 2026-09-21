Policia prende proprietário de bar por tráfico de drogas

Na noite deste sábado, 19, por volta das 20h30, a Polícia Militar prendeu o proprietário de um bar acusado de tráfico de drogas na Rua São Cristóvão. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima repassada diretamente à equipe do Comando de Policiamento da Unidade (CPU), apontando a comercialização frequente de entorpecentes no estabelecimento.

Ao checarem os sistemas policiais, as equipes constataram a existência de denúncias prévias registradas pelo canal 181 sobre o mesmo local. Com o apoio da equipe de Operações com Cães, os policiais deslocaram-se ao endereço para averiguação.

Durante a abordagem, os policiais flagraram um homem utilizando cocaína no local. O proprietário do estabelecimento se apresentou às equipes e, ao ser questionado sobre as denúncias, entregou uma porção de substância análoga à cocaína que estava escondida atrás do balcão. O comerciante alegou que o entorpecente seria para uso pessoal.

Diante do flagrante, da presença de usuário consumindo a substância no local e das denúncias registradas, o proprietário do bar foi detido pelo crime de tráfico de drogas e o usuário foi conduzido para prestar esclarecimentos. Ambos foram encaminhados, juntamente com a droga apreendida, à 9ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências da Polícia Judiciária.