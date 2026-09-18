Hangar próprio e empresas falsas: Como uma família do Paraná criou rota logística para enviar armas ao RJ

Uma quadrilha familiar atuante no Paraná é alvo de investigação por suspeita de fornecer armas e munições para o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A operação, realizada hoje, cumpre 14 ordens judiciais de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão em Maringá, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Santa Terezinha de Itaipu.

Segundo as investigações da Polícia Civil do Paraná, as armas eram enviadas para outros estados em caminhões que circulavam pelas rodovias paranaenses. O grupo chegou a financiar a construção de um hangar próprio.

O líder do grupo teria criado uma identidade fictícia para abrir uma transportadora. A empresa de fachada abriu contas bancárias, adquiriu veículos de alto valor e fechou contratos milionários.

Para escoar a carga ilegal, os produtos eram transportados em meio a cargas regulares, dentro dos mesmos caminhões da empresa. O esquema contava ainda com “batedores”, que percorriam as rodovias à frente dos veículos carregados e informavam, em tempo real, a localização de postos da Polícia Rodoviária Federal e de viaturas policiais.