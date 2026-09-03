Acidente

Motoboy sofre fratura grave após colisão com caminhonete

Foto de redação redação03/09/2026
acidente carro moto Motoboy sofre fratura grave após colisão com caminhonete

Um motoboy ficou gravemente ferido em um acidente registrado na tarde de terça-feira, 2, no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida Parigot de Souza, na região central de Maringá. A colisão envolveu uma motocicleta Honda CG Titan e uma caminhonete Nissan Frontier.

Conforme as informações levantadas no local, a caminhonete trafegava pela Avenida Parigot de Souza quando ocorreu a batida com a motocicleta. O impacto foi forte e arremessou o motoboy a alguns metros do ponto da colisão.

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O motorista da Frontier relatou que o motociclista teria avançado o sinal vermelho. A dinâmica e as circunstâncias do acidente, no entanto, deverão ser apuradas. Logo após a batida, uma ambulância da Unimed que passava pelo local parou para prestar os primeiros socorros ao motociclista.

A equipe permaneceu no atendimento até a chegada dos socorristas do Samu. Diante da gravidade dos ferimentos e das fortes dores apresentadas pela vítima, a equipe médica intervencionista do Samu também foi acionada. Durante a avaliação, foi constatada uma fratura na tíbia.

O motoboy recebeu medicação para controle da dor, foi imobilizado e estabilizado pelas equipes de emergência. Na sequência, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Maringá, onde ficou aos cuidados da equipe médica. Apesar da violência da batida, o piloto permaneceu consciente durante o atendimento. (inf André Almenara)

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