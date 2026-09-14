Carro de luxo fica destruído após ser atingido por outro veículo

Um Audi modelo A4 ficou totalmente destruído após ser atingido por uma caminhonete Dodge Ram. O acidente aconteceu na madrugada deste domingo, 13, na Avenida Doutor Luiz Teixeira Mendes, na Zona 4, em Maringá.

O site apurou que o Audi estava estacionado quando foi atingido na traseira. Com o impacto do outro veículo, o Audi ainda colidiu contra uma caçamba de lixo que estava fixada na avenida. O condutor da Dodge Ram apenas deu uma ré e fugiu do local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada até o local, mas como não havia vítima, retornou ao quartel. O proprietário do Audi A4 tenta localizar imagens de câmeras para identificar o responsável pelos estragos. (inf André Almenara)