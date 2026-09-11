Luís Mussi, sogro de Alexandre Curi, morre após acidente em Araucária

Luís Guilherme Gomes Mussi, de 72 anos, morreu após um acidente na PR-423, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, na noite de quinta-feira (10). Empresário do setor de comunicação e ex-secretário estadual, ele era sogro de Alexandre Curi, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

A caminhonete Dodge Ram conduzida por Mussi se envolveu em uma colisão com uma carreta que transportava dois contêineres.

Segundo o Canal Araucity, o empresário foi socorrido em estado gravíssimo e seguiu para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Ele não resistiu aos ferimentos durante o transporte.

Trajetória na política e na comunicação

Luís Mussi comandou a Secretaria de Estado da Indústria, do Comércio e Assuntos do Mercosul durante o governo de Roberto Requião. Também foi segundo suplente do ex-governador ao Senado e presidiu o Jockey Club do Paraná. Sua trajetória profissional incluiu empreendimentos de comunicação.

Alexandre Curi lamenta a morte

Pai de Paula, esposa de Alexandre Curi, Mussi foi homenageado pelo deputado em uma nota de pesar. Curi afirmou que permaneceria ao lado da família e agradeceu as mensagens de solidariedade.

“Sua partida deixa um vazio imenso em nossa família”, declarou o parlamentar em sua rede social. (inf TNOnline)