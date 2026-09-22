Polícia aponta casal como principal suspeito na morte de game designer em Maringá

A Polícia Civil de Maringá identificou como Tamir Nadav, norte-americano que estava desaparecido desde o dia 3 de setembro, o homem encontrado morto em uma residência de alto padrão no Jardim Novo Horizonte, em Maringá. A confirmação foi feita após exames realizados pelo Instituto Médico-Legal (IML).

O corpo foi localizado na madrugada deste sábado (19), dentro de um dos quartos do imóvel, na Rua Veneza. Conforme as informações da investigação, a vítima estava em avançado estado de decomposição, com as mãos e os pés amarrados por cordas e o corpo enrolado em fitas adesivas.

A porta do quarto onde o corpo foi encontrado estava trancada com um cadeado pelo lado de fora.

Corpo foi encontrado após vizinhos perceberem forte cheiro

A Polícia Militar foi acionada depois que pessoas próximas a Tamir perceberam um forte odor vindo da residência. Diante da situação, os policiais arrombaram o imóvel e encontraram o corpo no interior do quarto.

A partir da localização do cadáver, a Polícia Civil iniciou a investigação para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.

Casal é apontado como principal suspeito

Durante o andamento das investigações, a Polícia Civil identificou um casal como principal suspeito do crime. Até o momento, os dois não foram localizados.

Segundo a polícia, os investigadores também descobriram que o casal teria utilizado o cartão bancário de Tamir Nadav após a morte.

Com o cartão da vítima, os suspeitos teriam realizado uma compra em uma loja. Entre os produtos adquiridos estavam dois relógios avaliados em mais de R$ 10 mil.

A informação passou a integrar as linhas de investigação utilizadas pela Polícia Civil para tentar esclarecer a dinâmica do crime e identificar os envolvidos.

Até o momento, a polícia não informou oficialmente onde o casal estaria ou se há outras pessoas envolvidas no caso. (inf Cadeia de Noticias)