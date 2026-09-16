Sobrevivente diz à polícia que marido provocou colisão que terminou em morte na rodovia

Uma nova versão apresentada à Polícia Civil pela sobrevivente do grave acidente registrado na última sexta-feira, 11, na PR-323, em Cianorte, passou a integrar a investigação sobre as circunstâncias da colisão frontal que terminou com a morte do marido dela e deixou o filho do casal, gravemente ferido.

O acidente envolveu o automóvel Toyota Corolla ocupado pela família e um caminhão. O carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com o veículo de carga. Com a violência do impacto, o automóvel foi arremessado para fora da rodovia e ficou completamente destruído.

O caminhão também saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O motorista do carro morreu em decorrência dos ferimentos. A esposa ficou gravemente ferida e precisou passar por procedimento cirúrgico. Já o filho do casal, de 5 anos, apresentou um quadro considerado gravíssimo.

A criança precisou ser intubada e recebeu transfusão de sangue ainda durante o atendimento. Posteriormente, o menino foi transportado pelo helicóptero do Samu até o Hospital Universitário de Maringá.

O que inicialmente era apurado como um acidente ganhou uma nova linha de investigação após a mulher prestar depoimento. De acordo com a versão apresentada pela sobrevivente, o desentendimento entre o casal teria começado ainda na casa da família, antes da viagem, por causa das atividades dela na igreja.

Durante o trajeto pela rodovia, o assunto teria voltado a provocar uma discussão. Conforme o relato da mulher, em determinado momento o marido teria feito declarações de que acabaria com a família. Na sequência, ele teria mudado propositalmente a trajetória do carro e invadido a pista contrária.

A Polícia Civil passou a apurar também a possibilidade de a colisão ter sido provocada de forma intencional. O depoimento da sobrevivente é considerado um elemento importante para a investigação, mas as circunstâncias e uma eventual intencionalidade ainda deverão ser esclarecidas pela PCPR.

A mulher permanece internada, apresenta evolução no quadro clínico e a expectativa é de que possa receber alta nos próximos dias. O filho do casal continua hospitalizado em coma e inspira cuidados. Até o momento, o caminhoneiro envolvido na colisão não é apontado como responsável pelo acidente. (inf André Almenara)