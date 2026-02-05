Morre Odílio Balbinotti

Faleceu no inicio da noite desta quarta-feira, 4,, em Rondonópolis (MT), o agropecuarista Odílio Balbinotti, que foi deputado federal por Maringá entre 1995 e 2015. Com a doença de Alzheimer há alguns anos, seu estado de saúde piorou nos últimos dias. Ele vinha sendo tratado em sua residência, com início da falência de órgãos.

Gaúcho de Gaurama, onde foi cortador de cana-de-açúcar, Balbinotti foi vereador, presidente da Câmara Municipal e prefeito, por dois mandatos, em Barbosa Ferraz, no Vale do Ivaí. Em 1992 mudou o domicílio eleitoral para Maringá, onde já havia presidido o Grêmio de Esportes.

Proprietário das Sementes Adriana (hoje, Atto, líder em sementes de soja e milheto no país, hoje comandada pelo seu filho), disputou a prefeitura em 1992, após renunciar em seu último ano como prefeito de Barbosa, cidade a que se referia pelo epíteto “Princesinha do Vale”. Em Maringá, procurou partido político para se filiar e concorrer à prefeitura; foi rejeitado por vários deles.

A eleição foi concorrida: oito candidatos disputavam a sucessão de Ricardo Barros, entre eles o ex-prefeito Said Felício Ferreira, o ex-promotor de justiça Joel Coimbra, e o candidato oficial, José Edmir Miro Gaspar Falkemback. Balbinotti cresceu da 7ª para a 2ª colocação, numa campanha raramente vista. Destacou-se sendo chamado de “Pé Vermelho”, as músicas de campanha que estão na memória do maringaense e pelos showmícios realizados nos bairros e distritos da cidade. Said Ferreira venceu com 64.713 votos; Odílio, pelo pequeno PDC, coligado com o PTB (Hamilton Cardoso foi seu vice), fez 22.762 votos, contra 12.142 de Coimbra e 8.647 de Miro Falkemback.

Empresário de comunicação (chegou a ter emissoras de rádio em Sarandi, São João do Ivaí, Barbosa Ferraz e Engenheiro Beltrão), em 1994 elegeu-se deputado federal pelo PDT, depois cumpriu mandatos após filiar-se ao PTB e MDB, com atuação nas comissões, em especial a de Agricultura, onde foi vice-presidente. Neste período viabilizou recursos para várias obras em municípios paranaenses. Foi cidadão honorário e benemérito de Maringá e Paranavaí, entre outras cidades.

Em 2007 foi indicado para ministro da Agricultura do governo Lula, mas acabou abrindo mão após o noticiário ser tomado por suspeitas de irregularidade num processo de empréstimo agrícola, que, ao final, ele ganhou.

Balbinotti foi deputado nos mandatos 1995-1999 (PDT), 1999-2003 (PSDB), 2003-2007 (PSDB), 2007-2011 (PMDB), e 2011-2015 (PMDB), tendo assumido a vaga de Moacir Micheletto, vítima de acidente automobilístico, em fevereiro de 2012.

Há alguns anos ele mudou-se para o Mato Grosso e vinha vez ou outra a Maringá. Com o diagnóstico da doença, passou a ficar em Rondonópolis. O velório terá início às 6h30 no Cemitério da Vila Aurora, onde acontecerá o sepultamento às 16h (horário local).