Saúde

Com investimento de mais de R$ 2,2 milhões, Prefeitura de Maringá entrega nova UBS

Com uma área construída de 431,38 metros quadrados, UBS é a 36ª Unidade Básica de Saúde da cidade

Foto de redação redação01/04/2026
UBS Com investimento de mais de R$ 2,2 milhões, Prefeitura de Maringá entrega nova UBS

A Prefeitura de Maringá, por meio das secretarias de Saúde e de Obras Públicas, entregou nesta quarta-feira, 1º, a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Andréa. Com investimento de R$ 2.221.897,91 milhões, a unidade conta com uma área construída de 431,38 metros quadrados e é a 36ª UBS da cidade.

Essa é a primeira de uma série de entregas que vamos realizar na saúde. Já temos novos projetos em andamento, como unidades no Alvorada e a construção do Pronto Atendimento Municipal (PAM), ampliando a capacidade de atendimento e garantindo estruturas mais modernas para a população”, comentou o prefeito Silvio Barros. Ele destacou que o objetivo da gestão é fortalecer a atenção primária e promover uma cidade mais saudável, com foco na prevenção, atendimentos humanizados e valorização dos profissionais que estão na linha de frente.

O secretário de Saúde, Antônio Carlos Nardi, destacou o empenho das equipes do município para entrega da UBS Andréa. “Assumimos o compromisso de que esta UBS seria a nossa prioridade número um. Não medimos esforços para transformar aquele cenário na estrutura de excelência que a população recebe agora.”

A saúde é prioridade, e essa unidade mostra a importância de transformar projetos em realidade. Mais do que uma estrutura, é um investimento direto na saúde”, comentou o deputado estadual Delegado Jacovós.
O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Aparecido da Silva Castro, destacou que “é muito importante esse trabalho que vem sendo realizado, sempre evoluindo e avançando. Quando a gente caminha junto com a comunidade e com os conselhos unidos, conseguimos ir mais longe”.

A UBS, denominada Magdalena Pissolato, está localizada na Rua Pioneiro Ivio Domingos Crestani, 691, no Jardim Andréa, e conta com cinco consultórios, salas de odontologia, de imunização, de curativos, de coleta, de inalação e de aplicação de medicamentos. Também possui farmácia, sala de desinfecção química, espaços administrativos, depósito de material de limpeza, copa, vestiários femininos e masculinos, entre outros espaços.
Essa nova UBS representa um avanço importante para a região, substituindo uma estrutura pequena por um espaço adequado, com mais atendimentos e centro odontológico. Isso vai impactar diretamente na qualidade de vida da população do bairro”, comentou o vereador Diogo Altamir.

Para o padre Genivaldo Ubinge, da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, “as políticas públicas precisam fortalecer a segurança e a saúde da população, desde o cuidado interpessoal até ações que garantam mais qualidade de vida nos bairros”.
A moradora do bairro, Nair do Amaral, celebrou a entrega da nova unidade. “Para nós, ter uma UBS pertinho de casa, é tudo de bom. Eu moro aqui no bairro há 43 anos e agora que essa UBS chegou para nós, para sermos bem atendidas. Será muito bom para mim e todos os vizinhos aqui por perto“, comemorou.

Sobre a homenageada – A Unidade Básica de Saúde homenageia a acompanhante hospitalar e ministra de eucaristia Magdalena Pissolato, falecida em 2024. Magdalena nasceu em 1934 na cidade de José Bonifácio e, em 1968, mudou-se para Maringá, onde dedicou a sua vida à caridade, tornando-se ministra da eucaristia na paróquia Perpétuo Socorro e trabalhou na pastoral da criança. Exerceu também um papel de cuidadora e acompanhante hospitalar.

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