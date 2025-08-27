Morre José de Jesus Previdelli

O corpo professor José de Jesus Previdelli, 73, será velado a partir das 14h30 na sala nobre 1 da Capela do Prever do Cemitério Parque de Maringá. Integrante do Conselho de Integração Universidade-Comunidade, ele faleceu hoje. O velório acontecerá até as 21h30, com cerimônia de despedida ocorrendo amanhã.

José de Jesus Previdelli foi vice-reitor de Neusa Altoé, hoje assessora do gabinete do prefeito Silvio Barros II (PP). Ele foi nomeado em outubro de 1998 pelo então governador Jaime Lerner, e cumpriu mandato de 4 anos.

Ex-presidente do Diretório Acadêmico do Centro de Estudos Sócio Econômicos (Dacese) da Universidade Estadual de Maringá, foi diretor e editor da Editora Unicorpore e era presidente da Cooperativa de Educacao Superior e Desenvolvimento Profissional do Estado do Paraná (Unicon). Foi proprietário da SP4 Participações, que na segunda administração de Barros trouxe para a cidade uma tecnologia conhecida como Biopuster para tratamento de resíduos. (inf ANgelo Rigon)