Saúde

Morre José de Jesus Previdelli

Ele foi vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá e faleceu hoje aos 73 anos de idade

Foto de redação redação27/08/2025
falecimento previdelli Morre José de Jesus Previdelli

O corpo professor José de Jesus Previdelli, 73, será velado a partir das 14h30 na sala nobre 1 da Capela do Prever do Cemitério Parque de Maringá. Integrante do Conselho de Integração Universidade-Comunidade, ele faleceu hoje. O velório acontecerá até as 21h30, com cerimônia de despedida ocorrendo amanhã.

José de Jesus Previdelli foi vice-reitor de Neusa Altoé, hoje assessora do gabinete do prefeito Silvio Barros II (PP). Ele foi nomeado em outubro de 1998 pelo então governador Jaime Lerner, e cumpriu mandato de 4 anos.

Ex-presidente do Diretório Acadêmico do Centro de Estudos Sócio Econômicos (Dacese) da Universidade Estadual de Maringá, foi diretor e editor da Editora Unicorpore e era presidente da Cooperativa de Educacao Superior e Desenvolvimento Profissional do Estado do Paraná (Unicon). Foi proprietário da SP4 Participações, que na segunda administração de Barros trouxe para a cidade uma tecnologia conhecida como Biopuster para tratamento de resíduos. (inf ANgelo Rigon)

Foto de redação redação27/08/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Morre Vidal Balielo

Morre Vidal Balielo

22/08/2025
Foto de Candidata derrotada a vice-prefeita da cidade da microrregião de Maringá posta que estará à frente da secretaria, mas assumirá gerência

Candidata derrotada a vice-prefeita da cidade da microrregião de Maringá posta que estará à frente da secretaria, mas assumirá gerência

20/08/2025
Foto de Morre João Preis

Morre João Preis

19/08/2025
Foto de Resposta a nota do hospital psiquiátrico

Resposta a nota do hospital psiquiátrico

26/07/2025
Botão Voltar ao topo