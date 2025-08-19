Morre João Preis

Teve início às 8h desta terça-feira, 19, o velório do corpo do empresário João Preis, falecido ontem, 18, aos 89 anos. O velório acontece na sala nobre 1 da Capela do Prever da Zona 2, e o sepultamento foi marcado para às 17h, no Cemitério Municipal de Maringá.

João Preis foi uma das figuras políticas mais importantes da cidade, tendo sido secretário municipal de Indústria e Comércio, assumiu como deputado estadual e perdeu a eleição para prefeito em 1988 (ele era tido como favorito e perdeu para ex-diretor da Urbamar e engenheiro Ricardo Barros, do PFL), concorrendo pelo PMDB, e escreveu um livro biográfico. Seu João era irmão de Arno Preis, morto pela ditadura militar. (inf Angelo Rigon)