Deputado eleito Ulisses Maia reúne-se com o governador eleito Sergio Moro para alinhar demandas de Maringá e região

Em uma agenda voltada para a transição política e o planejamento regional nesta manhã de quarta-feira, 28, o deputado estadual eleito Ulisses Maia (PSD) reuniu-se, na capital do estado, com o governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL).

O encontro teve como objetivo principal a apresentação de demandas prioritárias voltadas ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar da população dos municípios que compõem a região noroeste paranaense.

A reunião marca o início de uma articulação institucional entre o futuro integrante do Legislativo estadual e o novo chefe do Executivo paranaense, ambos vitoriosos no pleito eleitoral de outubro de 2026. Ex-prefeito de Maringá, Ulisses Maia levou à mesa projetos considerados estratégicos para a região, sinalizando uma postura de diálogo construtivo para a próxima legislatura.

Por meio de suas redes sociais, o parlamentar eleito destacou o teor propositivo da conversa e enfatizou a importância de superar as disputas partidárias em prol do crescimento coletivo. De acordo com Ulisses Maia:

“Compromisso com Maringá e região! Tive uma importante reunião em Curitiba com o governador eleito Sérgio Moro. Levei pautas essenciais para o desenvolvimento das nossas cidades e o bem-estar da nossa população. Encerrado o período eleitoral, o objetivo é somar forças e entregar resultados. A política de verdade se faz unindo pessoas em favor do interesse público.”

Sergio Moro destaca importância de Maringá na transição e sinaliza espaço para a região no futuro secretariado



O governador eleito do Paraná, Sergio Moro, complementou as declarações de Ulisses Maia no encontro. Moro elogiou a postura do parlamentar e enfatizou que Maringá e o noroeste paranaense terão um papel estratégico e prioritário em seu plano de desenvolvimento para o estado.

O próprio governador eleito já sinalizou publicamente que pretende compor o primeiro escalão de sua gestão com lideranças da região, confirmando que um dos novos secretários de Estado virá de Maringá. Ao comentar a visita, Moro ressaltou:

“Maringá é um dos grandes motores econômicos e de inovação do nosso Paraná. Agradeço a visita e a disposição do deputado eleito Ulisses Maia em somar forças. Nosso governo será técnico, dialogante e focado em resultados rápidos para a população. Queremos as melhores mentes regionais trabalhando conosco, e Maringá certamente terá voz ativa e representação direta no nosso secretariado para garantir que os investimentos cheguem com agilidade a quem mais precisa.”