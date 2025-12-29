“Morda esse seu chifre…”

Entreveiro seria por denúncia de superfaturamento em valor de shows contratados por prefeitura da região.

O proprietário da banda Fonte Luminosa, Alessandro Barbosa, foi até as redes sociais para rebater críticas que sofreu durante a semana pelo ex-prefeito de Santa Fé, Fernando Brambilla, que supostamente teria levantando a denúncia, segundo Alessandro.

“Fernando Brambilla, você não aguentou nem seis meses em Maringá e foi mandado embora porque não deu conta do serviço. E agora quer pagar de esperto usando três vereadores de Santa Fé pra tentar bater na minha banda. Quero ver se você é homem pra falar dos preços que você fazia nos seus shows. Eu vou falar de preço com você se você quiser, seu covarde. Aqui é o Alessandro falando direto com você. Vai continuar se escondendo atrás de vereador ?”

Alessandro publicou os custos do show discriminado:

Palco: R$ 20.000

Som: R$ 30.000

Painéis de LED: R$ 10.000

Geradores: R$ 10.000

Banheiros masculino, feminino e PCD: R$ 9.000

Cachê da banda: R$ 15.000

“Isso aí não é “preço de banda”. Isso é estrutura inteira de show. Com equipe, montagem, segurança, logística e taxas, o total chega a R$ 122.000.

Compara show com show. Compara estrutura, data, público, exigência técnica e tudo que vem junto. Ficar jogando número pela metade é só pra enganar.

Fala a verdade, Fernando — e fala direto comigo, não pelos outros“, comentou.

Estamos tentando contato com Fernando Brambilla mas até agora sem êxito.