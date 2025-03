Moradora de Foz do Iguaçu é baleada no pescoço durante tentativa de assalto em Floresta

A tentativa de latrocínio ocorreu por volta das duas horas da manhã deste sábado, 8, no pátio de um posto de combustíveis localizado na cidade de Floresta. Michele Ferreira Antonini, 40 anos, estava acompanhada do namorado e do pai.

A família estava indo de Araraquara, São Paulo, com destino à Foz do Iguaçu. No trajeto, o pai decidiu parar o carro no pátio do posto para fazer um lanche. Um bandido usando jaqueta e uma touca anunciou o assalto. O meliante disse ao condutor que queria o automóvel.

O senhor Ivaldo que é pai de Michele disse ao ladrão que o veículo possuía um sistema de ligação por reconhecimento facial. O bandido ficou irritado e acabou agredindo o motorista com dois chutes. Michele ao perceber que o pai estava sendo agredido tentou evitar novos ataques quando foi atingida por um disparo. Ela foi ferida por um tiro no pescoço. O disparo atingiu primeiro a lataria do carro e em seguida o corpo da mulher.

O celular do namorado da vítima foi quebrado pelo suspeito que fugiu do local. Uma equipe do Samu foi acionada juntamente com a Polícia Militar e Rodoviária Estadual.

Conforme depoimento do pai, o projétil não ficou alojado no pescoço da filha. A mulher permanece internada. A Polícia Civil de Maringá deverá auxiliar nas buscas pelo ladrão. O meliante possui uma tatuagem em forma de flor. Qualquer informação entre em contato com o 190 da PM ou 197 da Polícia Civil. (inf André Almenara)