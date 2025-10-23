Morador de Sarandi morre de acidente durante a madrugada na BR-376

O acidente aconteceu por volta de uma hora da manhã desta quinta-feira, 23, na rodovia BR-376, em Sarandi. Laércio Rosa Barbosa, de 28 anos, morreu ao capotar seu automóvel Hyundai Azera. O condutor seguia sentido Marialva quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra um coqueiro.

O motorista sofreu múltiplas fraturas pelo corpo. O Hyundai chegou a se partir ao meio. Com a força da colisão, a árvore foi arrancada. O acidente ocorreu em um trecho de reta conhecido por registrar diversas ocorrências graves, principalmente devido à travessia de pedestres e animais.

As causas ainda estão sendo apuradas, mas não se descarta a hipótese de excesso de velocidade. Segundo a PRF, enquanto os policiais ainda realizavam os procedimentos no local, a esposa da vítima telefonou para o celular de Laércio, preocupada com a demora do marido em chegar em casa.

Foi nesse momento que ela recebeu a notícia do acidente fatal. A PRF vai elaborar um laudo técnico para determinar as causas exatas da perda de controle do veículo. O corpo de Laércio Rosa Barbosa foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal de Maringá (IML). (inf André Almenara)