Maringá registra tornado de categoria F2, aponta Simepar

O fenômeno climático que atingiu Maringá na segunda-feira, 2, foi classificado preliminarmente como um tornado de categoria F2. A informação foi apresentada durante coletiva de imprensa realizada na noite desta terça-feira, 3, que também atualizou o balanço dos estragos e as ações de atendimento às famílias atingidas. Até o momento, foram contabilizadas 862 quedas de árvores.

Segundo o meteorologista Marco Jusevicius, do Simepar, a classificação foi definida a partir de vistorias em campo, sobrevoo de helicóptero, imagens de drones e análise dos danos provocados em construções, árvores e outras estruturas. “A escala Fujita relaciona os impactos observados à estimativa da velocidade dos ventos. Na categoria F2, os ventos ficam entre 180 e 250 km/h. Essa é uma classificação preliminar, que ainda poderá ser revisada conforme o avanço das investigações.”

Durante a coletiva, também foi apresentado um novo cenário sobre os danos nas residências. Levantamentos realizados pela assistência social identificaram famílias que não haviam conseguido comunicar a situação por causa da falta de telefone e internet em algumas regiões da cidade. A partir do mapeamento das áreas sem comunicação, equipes farão novas buscas, inclusive com o uso de carros de som, para orientar os moradores sobre os canais de atendimento.

As famílias que perderam as condições de permanecer em suas casas podem entrar em contato pelo telefone (44) 98418-0579 para solicitar atendimento. A Vila Olímpica foi preparada para receber os moradores que precisarem de acolhimento, com capacidade para até 75 pessoas. O espaço conta com camas, banheiros e alimentação disponibilizada pelo Restaurante Popular. “Nossa prioridade é garantir que ninguém fique desassistido e que as pessoas que perderam suas casas tenham um lugar seguro para ficar”, afirma o prefeito Silvio Barros.

O trabalho de recuperação mobiliza cerca de 930 servidores das secretarias de Infraestrutura e de Limpeza Urbana, além de voluntários e equipes do Corpo de Bombeiros. Das 862 árvores contabilizadas, 450 já haviam sido retiradas, enquanto aproximadamente 400 ainda precisavam de remoção. O número pode aumentar conforme novas ocorrências forem identificadas.

O secretário de Infraestrutura, Defesa Civil e Limpeza Urbana, Vagner Mussio, explica que as equipes atuam na retirada de árvores, limpeza das vias e atendimento às ocorrências. “Temos equipes mobilizadas em diferentes regiões da cidade, trabalhando na retirada das árvores, desobstrução das vias e limpeza dos espaços atingidos. Também precisamos de equipamentos específicos, como trituradores de galhos e máquinas com garra, para dar agilidade aos trabalhos e avançar na recuperação da cidade.”

Na área de energia elétrica, a Copel informou que restabeleceu o fornecimento nos distritos de Floriano e Iguatemi. Em Maringá, dos 86 mil domicílios que ficaram sem energia no início dos trabalhos, aproximadamente 44 mil já tiveram o serviço normalizado. Cerca de 42 mil unidades consumidoras ainda aguardam o restabelecimento. A expectativa da companhia é concluir a recuperação da rede até sexta-feira, 6.

O prefeito Silvio Barros também falou sobre a articulação com os governos estadual e federal para garantir suporte ao município. “Já estamos em contato com o Governo do Estado e com o Governo Federal para organizar o apoio necessário. O governador Ratinho Junior estará em Maringá nesta quarta-feira, 4, para acompanhar a situação e avaliar as demandas da cidade. Também conversei com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, que colocou o governo federal à disposição para auxiliar o município.”

“É fundamental que o trabalho seja organizado e coordenado, para que os voluntários e os recursos disponíveis sejam direcionados conforme as necessidades da cidade”, afirma o comandante do 4º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná em Maringá, coronel Elias de Oliveira.

Quem deseja atuar como voluntário ou disponibilizar equipamentos e maquinários pode fazer o cadastro no programa Pra Somar. As informações serão utilizadas para direcionar as contribuições conforme as demandas identificadas .

Novas tempestades – O Simepar e a Defesa Civil também acompanham a possibilidade de novas tempestades no oeste e noroeste do Paraná. A previsão indica rajadas de vento próximas de 70 km/h e pancadas de chuva fortes e isoladas, principalmente entre o fim da tarde desta terça-feira e quinta-feira, 5. O monitoramento será mantido para acompanhar a formação e o deslocamento das áreas de instabilidade.