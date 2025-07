Maringá perde fábrica de combustível para Sarandi

Uma grande empresa de fabricação de combustível especial para aviões procurava investir em Maringá para a construção de sua sede, porém ela deverá se instalar no município de Sarandi.

A confirmação da notícia foi dada esta semana pelo prefeito de Maringá, Silvio Barros (PP).

A fábrica produz combustível sustentável para aviação (SAF) a partir do etanol, e terá como objetivo a produção com baixa emissão de gases, e em virtude de questões de logística não foi possível a instalação da empresa em Maringá, a falta de uma grande área territorial e o principal fator, o impedimento do transporte por linha férrea utilizando o trecho de Maringá que é subterrâneo dos vagões pelo túnel que passa no centro da cidade. O local está proibido de ser utilizado para transporte de combustível, isso impossibilitou totalmente a instalação da multinacional Satarem America Inc. na Cidade Canção, que irá gerar algo em torno de 800 empregos diretos e 3 mil indiretos.