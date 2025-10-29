Maringá FM conquista pela 9ª vez o prêmio Top of Mind e reafirma liderança entre os maringaenses

A Maringá FM 97.1 foi eleita, pela nona vez, a rádio mais lembrada pelos maringaenses. O reconhecimento veio por meio da pesquisa Top of Mind Maringá, promovida pela Adecon – empresa júnior de Economia da Universidade Estadual de Maringá (UEM), que avalia bienalmente as marcas mais presentes na memória do consumidor local.

Criada para aproximar a academia do mercado, a iniciativa se consolidou como importante referência para empresas e profissionais de comunicação ao longo das últimas décadas. O levantamento, conduzido sob a coordenação do professor Vitor Nogami, orienta estudantes na coleta e análise de dados, unindo prática acadêmica e relevância de mercado.

A edição de 2025 aplicou mais de mil questionários em pesquisa domiciliar, visitando bairros de diferentes regiões de Maringá. A amostra foi estratificada por variáveis como região, renda familiar, gênero e faixa etária, garantindo representatividade. Além das categorias tradicionais, o estudo também incluiu questões sobre comportamento de consumo no pós-pandemia e o impacto dos canais online e offline. Os resultados são tabulados e visualizados em Power BI, facilitando a interpretação e a divulgação dos dados.

Desde 2007, a Maringá FM ocupa o primeiro lugar no ranking da pesquisa, consolidando-se como uma das marcas mais fortes e queridas da cidade. Segundo dados publicados na revista Adecon, a emissora tem praticamente o dobro de lembrança de marca em relação à segunda colocada, resultado que reforça sua liderança absoluta em audiência e reconhecimento espontâneo.

“É uma alegria imensa representar a Maringá FM nesse momento e receber um prêmio que simboliza o reconhecimento do público pelo nosso trabalho. A rádio é feita por uma equipe apaixonada, que se dedica todos os dias para entregar informação, música e entretenimento de qualidade. Estar entre marcas tão tradicionais de Maringá reforça o compromisso que temos com nossos ouvintes e parceiros. A Maringá FM é, de fato, parte da história da cidade — e seguimos firmes rumo ao decacampeonato no próximo Top of Mind”, destaca Giuliano Biondi, diretor artístico da Maringá FM.

O prêmio foi entregue durante evento que reuniu empresários, comunicadores e lideranças locais. Para o Grupo Maringá de Comunicação, que reúne a Maringá FM, CBN Maringá, Mix FM e o portal GMC Online, a conquista reafirma a força do rádio como meio de comunicação de maior alcance, credibilidade e conexão emocional com o público.