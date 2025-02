Mais de 38 mil alunos voltam às aulas na rede municipal de ensino

Sorrisos e abraços marcaram o início de uma trajetória de aprendizado nesta quinta-feira, 6, primeiro dia de aula na rede municipal de ensino de Maringá. Mais de 38 mil alunos retornaram às aulas em 117 unidades escolares, sendo 64 Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e 53 escolas municipais. Os profissionais da educação, incluindo professores, equipe pedagógica, educadores e auxiliares operacionais, recepcionaram os estudantes e os pais para início do ano letivo nas instituições de ensino.

O secretário de Educação, Fernando Brambilla, acompanhou o início das aulas na Escola Municipal Ayrton Plaisant, na Zona 7. Ele desejou boas-vindas aos alunos e destacou o empenho e dedicação de todos os profissionais da rede municipal de ensino para o retorno das atividades. “Na semana passada, nossas equipes retornaram ao trabalho para preparar o ambiente escolar e receber cada aluno com muito amor e planejamento. Aproveito para reforçar o nosso compromisso em avançarmos na qualidade do ensino, com valorização dos profissionais e novas ferramentas educacionais”, disse.

Natália Marques é mãe de Lorena Marques Aramini, de 10 anos, aluna do 5º ano da Escola Municipal Ayrton Plaisant. Natália conta que a filha estava animada para o início das aulas. “Hoje ela acordou bem cedinho, até antes do horário. Ela gosta muito da escola, dos professores e dos amigos”, diz. De acordo com a mãe, as aulas de artes, inglês e educação física são as preferidas da filha.

Fabiane Ricci acompanhou a filha Giovana Ricci, aluna do 2º ano. A preocupação de Giovana era encontrar os amigos do ano anterior. “Ela gosta muito da escola, das brincadeiras e da merenda. É uma escola que vem de família, meus pais estudaram aqui, eu estudei aqui e meu outro filho também”, disse.

EJA – Além do retorno das aulas na educação infantil e ensino fundamental, a Prefeitura de Maringá também retoma as atividades na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Por meio da EJA, são ofertadas turmas no período matutino, vespertino e noturno em 13 unidades, incluindo na sede na região central, localizada na Avenida Paraná, 965. Apesar da volta às aulas, as matrículas para a EJA seguem abertas durante o ano todo. Os interessados podem procurar a escola mais próxima ou entrar em contato pelo telefone (44) 3221-6949. Podem se matricular pessoas acima dos 15 anos que ainda não tenham concluído o ensino fundamental do 1º ao 5° ano.