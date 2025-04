Mãe e filho morrem após acidente em rodovia

O acidente entre dois carros aconteceu na noite desta segunda-feira, 31, na rodovia PR-317, próximo da cidade de Floresta. A senhora Dirlene Moral da Silva, 55 anos, que conduzia um Fiat Palio, morreu na hora após ser atingida por um Fiat Siena. O filho da motorista, de 14 anos, também morreu na batida.

Testemunhas contaram que a condutora do Palio estava na pista sentido Maringá quando realizou uma conversão para retornar ao município de Floresta. A motorista ao cruzar a pista não realizou o retorno completo e entrou de uma vez na pista.

O condutor do Fiat Siena que seguia na rodovia sentido Floresta não conseguiu frear o veículo a tempo e colidiu com muita força contra o Palio. O impacto foi tão violento que o Siena pegou fogo. O motorista que é morador da cidade de Floresta conseguiu sair do veículo antes do incêndio iniciar.

O rapaz que não teve o nome revelado foi socorrido por equipes do Siate e Samu. Apesar dos estragos, o condutor sofreu um trauma de tórax considerado leve. Os corpos da mãe e do filho foram ejetados do veículo. Uma perícia foi feita pela Polícia Científica de Maringá.

Danilo estudava em uma escola da Apae da cidade de Floresta. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Maringá. (inf André Almenara)