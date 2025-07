LBV de Maringá promove seu tradicional Arraial da Boa Vontade

No próximo dia 13 de julho, a Legião da Boa Vontade (LBV) promove, em Maringá, mais uma edição do tradicional Arraial da Boa Vontade, uma animada festa julina que une cultura popular, diversão e solidariedade. A comemoração será realizada no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV e contará com a participação das crianças, adolescentes e idosos atendidos pela Instituição, além das famílias, colaboradores, amigos, parceiros, voluntários e da comunidade local.

Com entrada franca, a programação conta com apresentações culturais, comidas típicas, brincadeiras e muita alegria. O evento tem como objetivo fortalecer os vínculos comunitários e valorizar as tradições brasileiras, além de proporcionar um momento de lazer, convivência e inclusão social.

SERVIÇO:

Evento: Arraial da Boa Vontade promovido pela LBV

Entrada: Franca

Data e Hora: 13 de julho de 2025 (domingo), das 11h às 18h30

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Rua Peroibe, 338 – Parque das Grevileas III

Para mais informações, telefone: (44) 3222-1721