Jovem morre após acidente na BR 376

Na manhã desta quarta-feira, 12, por volta das 6 horas, no km 100 da BR-376, no município de Paranavaí, ocorreu um acidente com morte.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus Mercedes Benz 1620, com placas de Paranavaí, conduzido por um homem de 36 anos, que seguia com trabalhadores no sentido de Paranavaí a Nova Londrina, colidiu lateralmente contra um veículo Crev/Onix, com placa de Marilena, conduzido por um rapaz de 25 anos, que seguia em sentido contrário.

Infelizmente, o condutor do Onix não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor e passageiros do ônibus não se feriram. O local do acidente é de pista simples com faixa dupla contínua e segundo dados preliminares, houve a invasão de pista por um dos veículos que provocou a colisão. A PRF ainda apura quem de fato invadiu a pista contrária.

O condutor do ônibus foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool. A pista ficou parcialmente interditada para os trabalhos de perícia e remoção dos veículos.

Após a conclusão dos trabalhos e PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e disponibilizará às partes envolvidas e às autoridades competentes.

(inf Paranavaí Urgente)