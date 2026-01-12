Irmãos do ministro Toffoli venderam fatia milionária em resort a fundo de gestora investigada no caso Master

De Jenne Andrade, Luiz Vassalo e Pedro Augusto Figueiredo, no jornal O Estado de S. Paulo:

Os irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli cederam uma fatia milionária no resort Tayaya, em Ribeirão Claro, no Paraná, a um fundo da Reag Investimentos, investigada por abrigar teias de fundos ligados ao Banco Master e suspeitos de sonegação bilionária no mercado de combustíveis. O resort também tem unidade em Porto Rico.

Procurados, o ministro Dias Toffoli, seus irmãos e a administração do resort não se manifestaram. O ministro não tem participação direta no resort, mas frequenta o Tayaya. Seus irmãos e pelo menos um primo tiveram participação acionária na empresa, de acordo com a matéria.

A defesa de Daniel Vorcaro, dono do Master, negou envolvimento da instituição financeira “com supostas fraudes, fundos ilícitos ou operações mencionadas na reportagem”. Toffoli é relator do inquérito do caso Master no Supremo Tribunal Federal, que envolve a Reag Investimentos. Ele passou a ser responsável pelo inquérito após aceitar um pedido da defesa do banqueiro Daniel Vorcaro para que o caso fique no STF.