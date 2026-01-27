Acidente

Idosa é atropelada na faixa por veículo oficial de prefeitura

O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 27, na Rua Luiz Gama, na Zona 4 em Maringá. Uma senhora de 78 anos foi atropelada por uma Van que é da Secretaria de Saúde da cidade de São João do Caiuá. A mulher estava atravessando na faixa de pedestre quando foi atingida pelo veículo.

O próprio condutor da prefeitura prestou os primeiros atendimentos até a chegada do Siate e do Suporte Avançado de Vida do Samu. A idosa apresentava um trauma de crânio leve e um ferimento em couro cabeludo.

Após ser avaliada pela médica intervencionista, a pedestre foi encaminhada ao pronto socorro do Hospital Bom Samaritano de Maringá para realização de exame de tomografia. O veículo oficial da prefeitura transportava paciente no momento do acidente. Ninguém se feriu. (inf André Almenara)

