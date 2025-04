Hossokawa entra com representação criminal contra Cris Lauer

O vereador Mario Hossokawa (PP), ex-presidente da Câmara de Maringá, registrou hoje boletim de ocorrências para instruir representação criminal contra a vereadora Cristianne Costa Lauer (Novo). Alvo constante de ataques da vereadora, da tribuna do Legislativo e em redes sociais, ele a acusa de stalking, racismo, calúnia, difamação e injúria.

Na representação, encaminhada ao delegado-chefe da 9ª SDP, Hossokawa relata quatro fatos: stalking/perseguição, calúnia, injúria e difamação, propaganda com desinformação durante o período de campanha eleitoral e racismo e/ou injúria racial.

Num dos vídeos divulgados por Cris Lauer nas redes sociais ela se refere ao ex-presidente do Legislativo de forma pejorativa. “Mario Socawa, sabe aquele? O vereador corrupto de Maringá condenado…”, “O papel de um homem dissimulado… que perdeu a noção…”, “É vingança, né, japonês?” foram algumas das frases usadas na campanha eleitoral, quando ela sofria processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, a partir de representação feita pelo Partido dos Trabalhadores, e não pelo vereador. Ela também teria desejado a morte do vereador.

Entre as várias falas tidas como difamatórias por Lauer contra Hossokawa estão: “O Mário Hossokawa está morto e enterrado na política de Maringá”, “Tem uma doença pelo poder… Isso ainda vai matar ele” e “O pior ser humano que eu já conheci na face da Terra”.

A representação diz que “Não há dúvidas quanto à prática reiterada da vereadora Cris Lauer ao difamar Mario Hossokawa e atribuir a ele o cometimento de crimes gravíssimos de ameaça, intimidação, chantagem e até mesmo compra de votos (corrupção) para a eleição ocorrida no dia 23 de março de 2025 na Câmara Municipal de Maringá”. (inf Angelo Rigon)