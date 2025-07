Homem forja sequestro para extorquir o próprio pai e acaba preso em Apucarana

Um plano ousado e criminoso foi desmascarado pela Polícia Civil de Apucarana na manhã desta sexta-feira, 4. Um homem que havia se apresentado como vítima de sequestro, no distrito de Sete de Maio, em Cambira, foi preso após as autoridades descobrirem que tudo não passava de uma farsa cuidadosamente montada com o objetivo de extorquir dinheiro do próprio pai.

A operação, conduzida pelo setor de Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial (SDP), revelou que o suposto sequestro foi simulado por ele e um comparsa, ambos agora detidos. De acordo com os investigadores, os dois homens arquitetaram a falsa situação de cárcere com a intenção de sensibilizar o pai do “sequestrado”, um morador de Apucarana, e forçá-lo a pagar um resgate em dinheiro.

As suspeitas surgiram após inconsistências e contradições nos relatos apresentados à polícia. Diligências realizadas pela equipe da 17ª SDP confirmaram as incongruências e desmascararam a tentativa de golpe familiar.

Ambos os envolvidos foram levados para a sede da delegacia e permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que o caso segue em apuração e novas informações poderão ser divulgadas nas próximas horas, inclusive sobre a possível existência de outras pessoas envolvidas ou vítimas em situações semelhantes.

A polícia reforça o alerta à população sobre a gravidade de fraudes desse tipo, que além de sobrecarregarem os sistemas de segurança pública, representam crimes graves passíveis de prisão, como extorsão, falsa comunicação de crime e associação criminosa. (inf Cadeia de Notícias)