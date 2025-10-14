Acidente

Homem fica ferido após árvore cair sobre carros em Maringá

Foto de redação redação14/10/2025
Uma árvore de grande proporção caiu sobre dois automóveis na manhã desta segunda-feira, 13, na Avenida Mauá, na Vila Operária, em Maringá. Um homem de 54 anos trafegava com uma VW Parati quando a árvore atingiu seu veículo. Um segundo carro que estava estacionado também foi atingido.

Equipes do Corpo de Bombeiros deslocaram ao local e retiraram o condutor com segurança. A vítima sofreu um ferimento no braço esquerdo. A Defesa Civil de Maringá isolou o local para que equipes da prefeitura pudessem remover a árvore e realizar a limpeza da avenida. (inf André Almenara)

