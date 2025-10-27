Acidente

Homem de 46 anos morre ao ser atropelado por carro na rodovia de Marialva

Foto de redação redação27/10/2025
acidente Homem de 46 anos morre ao ser atropelado por carro na rodovia de Marialva

O acidente aconteceu no final da noite de domingo, 26, na rodovia BR-376, na saída de Marialva para Mandaguari. Rodrigo Calvo Pereira, de 46 anos, morreu ao ser atropelado por um automóvel Tesla. Rodrigo Calvo foi abordado por agentes da GCM de Marialva horas antes do acidente.

acidente rodovia Homem de 46 anos morre ao ser atropelado por carro na rodovia de Marialva

Moradores solicitaram a presença da polícia ou guarda pois havia um homem tentando invadir residências. Uma equipe da GCM deslocou ao Jardim Hamada e conseguiu abordar o suspeito que apresentava alucinações. Os agentes qualificaram o homem e o liberaram.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o pedestre andava às margens da rodovia quando cruzou a pista fora da faixa de pedestre. O carro que seguia sentido Mandaguari acabou atingindo o corpo do homem. A Defesa Civil de Marialva prestou atendimento à mulher de 48 anos que dirigia o automóvel. (inf Débora Montania)

Foto de redação redação27/10/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Morador de Sarandi morre de acidente durante a madrugada na BR-376

Morador de Sarandi morre de acidente durante a madrugada na BR-376

23/10/2025
Foto de Motociclista morre em acidente na rodovia entre Floresta e Itambé

Motociclista morre em acidente na rodovia entre Floresta e Itambé

20/10/2025
Foto de Homem fica ferido após árvore cair sobre carros em Maringá

Homem fica ferido após árvore cair sobre carros em Maringá

14/10/2025
Foto de De novo

De novo

13/10/2025
Botão Voltar ao topo