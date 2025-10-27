Homem de 46 anos morre ao ser atropelado por carro na rodovia de Marialva
O acidente aconteceu no final da noite de domingo, 26, na rodovia BR-376, na saída de Marialva para Mandaguari. Rodrigo Calvo Pereira, de 46 anos, morreu ao ser atropelado por um automóvel Tesla. Rodrigo Calvo foi abordado por agentes da GCM de Marialva horas antes do acidente.
Moradores solicitaram a presença da polícia ou guarda pois havia um homem tentando invadir residências. Uma equipe da GCM deslocou ao Jardim Hamada e conseguiu abordar o suspeito que apresentava alucinações. Os agentes qualificaram o homem e o liberaram.
A Polícia Rodoviária Federal informou que o pedestre andava às margens da rodovia quando cruzou a pista fora da faixa de pedestre. O carro que seguia sentido Mandaguari acabou atingindo o corpo do homem. A Defesa Civil de Marialva prestou atendimento à mulher de 48 anos que dirigia o automóvel. (inf Débora Montania)